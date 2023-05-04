Sivas'ta Togg'un kırmızı SUV modeli yoğun ilgi gördü

SİVAS'ta ilk kez sergilenen yerli ve milli otomobil Togg'un kırmızı SUV modeli, halktan yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un kırmızı renkli SUV modeli, ilk kez getirildiği Sivas'ta sergilenmeye başlandı. Togg'un tanıtımı için Sivas Belediyesi tarafından program düzenlendi. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından Togg İnönü Bulvarı üzerinden Kongre Binası yanındaki alana getirildi. Bilgin'e AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz eşlik etti. Burada Togg'u görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar sırayla Togg'a binerek içerisinde fotoğraf çektirdi.