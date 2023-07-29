Sivas'ta termal su turizme kazandırılacak

Sivas'ta termal heyecanı

SİVAS - Sivas merkeze bağlı Gaziköy'ü yakınlarında bulunan taş ocağında taşların arasından çıkan termal su turizme kazandırılması maksadıyla Maden Teknik Arama tarafından inceleniyor.

Merkeze uzaklığı 39 kilometre olan Gaziköy'ü sınırları içerisinde Kuşkaya mevkiinde bulunan taş ocağında taşların kesimi sırasında sıcak kükürtlü su çıktı. Bir süre faaliyetine devam eden taş ocağı daha sonra taşların yeterli gelmemesinde dolayı kapandı. Köylüler yaklaşık 1 yıl önce kapanan taş ocağından çıkan suyun şifalı olduğu el ve ayak gibi kaşıntılara iyi geldiğini düşünerek suyun turizme kazandırılması için kolları sıvadı. Köylülerin yetkililere durumu bildirmesi üzere Maden Teknik Aramatarafından o bölgeye sondaj atılarak incelemeler başladı. Taş ocağının yanından geçen ırmağa dökülen suya köylüler turizme kazandırılıp vatandaşların kullanabileceği bir tesise dönüştürülmesini istiyor.

"Bu su el, ayak ve vücut kaşıntılarının ilacı"

Sivas Merkez Gazi Köyünde yaşayan Eyüp Demir, suyun el ayak ve vücut kaşıntılarının ilacı olduğunu belirterek, "Burası 2020 yılından önce Tuz Taşı olarak biliniyordu. Daha sonrasında taş ocağı şirketi gelip burada çalışma yaptığı esnada taşların arasından 30 derece sıcaklığında, kükürtlü bir su çıktı. Bu su buradan akıp Yıldız ırmağına dökülüyor. Bu su el, ayak, vücut kaşıntılarının ilacı. Buraya MTA tarafından 20-25 gün önce şantiye kuruldu ve bugün sondaj çalışmalarına başlandı. Buradan çıkan kükürtlü sıcak su köylü vatandaşlar tarafından şifa kaynağı olarak kabul edildi ve burada bir tesisin yapılmasını yetkililerden istiyoruz" dedi.