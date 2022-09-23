Sivas'ta sular ne zaman gelecek? Sivas su kesintisi!
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Sivas'ın bazı mahallelerinde de su kesintisi yaşanması üzerine Sivas'ta yaşayan vatandaşlar Sivas'ta sular ne zaman gelecek? Sivas su kesintisi ne kadar sürecek merak ediliyor. İşte, Sivas su kesintisi hakkında bilgiler...
Sivas su kesintisi! Sivas'ın bazı mahallelerinde de su kesintisi yaşanması üzerine Sivas'ta yaşayan vatandaşlar Sivas'ta sular ne zaman gelecek? Sivas su kesintisi ne kadar sürecek merak ediliyor. İşte, Sivas su kesintisi hakkında bilgiler haberimizde...
SİVAS SU KESİNTİSİ
Sivas Belediyesi tarafından Sivas'taki su kesintileri hakkında yapılan açıklama şu şekildedir:
İçmesuyu depolarının çıkış vanalarının değişimi çalışması yapılacağından aşağıda belirtilen mahallelerde 22/09/2022 tarihinde sabah saat:06:00'dan itibaren (24 saat süreyle) su kesintisi uygulanacaktır.
Vatandaşlarımızın tedbirli olması rica olunur.
Su kesintisinden etkilenecek olan mahallelerimiz;
- 4 Eylül Mahallesi
- Abdulvahabi Gazi Mahallesi
- Akdeğirmen Mahallesi
- Alibaba Mahallesi (Bir Kısmı)
- Altuntabak Mahallesi
- Bahtiyarbostan Mahallesi
- Çarşıbaşı Mahallesi
- Çayyurt Mahallesi
- Dedebalı Mahallesi
- Demircilerardı Mahallesi
- Diriliş Mahallesi (Bir Kısmı)
- Ece Mahallesi (Bir Kısmı)
- Emek Mahallesi (Bir Kısmı)
- Eskikale Mahallesi
- Ferhatbostan Mahallesi
- Gökçebostan Mahallesi
- Gökmedrese Mahallesi
- Gültepe Mahallesi
- Gülyurt Mahallesi
- Halil Rıfatpaşa Mahallesi
- Huzur Mahallesi (Bir Kısmı)
- İnönü Mahallesi
- Kadıburhanettin Mahallesi
- Kaleardı Mahallesi
- Kardeşler Mahallesi
- Kılavuz Mahallesi (Bir Kısmı)
- Kızılırmak Mahallesi
- Küçükminare Mahallesi
- Kümbet Mahallesi (Bir Kısmı)
- M. Akif Ersoy Mahallesi
- Mevlana Mahallesi (Bir Kısmı)
- Mısmılırmak Mahallesi
- Mimarsinan Mahallesi
- O.S.B. 1
- Orhangazi Mahallesi
- Örtülüpınar Mahallesi
- Paşabey Mahallesi
- Pulur Mahallesi
- Selçuklu Mahallesi (Bir Kısmı)
- Sularbaşı Mahallesi
- Uluanak Mahallesi
- Üçlerbey Mahallesi
- Üniversite
- Yahyabey Mahallesi
- Yenişehir Mahallesi
- Yeşilyurt Mahallesi
- Yiğitler Mahallesi