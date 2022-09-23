Sivas'ın bazı mahallelerinde de su kesintisi yaşanması üzerine Sivas'ta yaşayan vatandaşlar Sivas'ta sular ne zaman gelecek? Sivas su kesintisi ne kadar sürecek merak ediliyor. İşte, Sivas su kesintisi hakkında bilgiler...

Sivas su kesintisi! Sivas'ın bazı mahallelerinde de su kesintisi yaşanması üzerine Sivas'ta yaşayan vatandaşlar Sivas'ta sular ne zaman gelecek? Sivas su kesintisi ne kadar sürecek merak ediliyor. İşte, Sivas su kesintisi hakkında bilgiler haberimizde...

SİVAS SU KESİNTİSİ

Sivas Belediyesi tarafından Sivas'taki su kesintileri hakkında yapılan açıklama şu şekildedir:

İçmesuyu depolarının çıkış vanalarının değişimi çalışması yapılacağından aşağıda belirtilen mahallelerde 22/09/2022 tarihinde sabah saat:06:00'dan itibaren (24 saat süreyle) su kesintisi uygulanacaktır.

Vatandaşlarımızın tedbirli olması rica olunur.

Su kesintisinden etkilenecek olan mahallelerimiz;