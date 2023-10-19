Sivas'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

SİVAS'ta, otomobilin şarampole devrildiği kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Ankara kara yolu Yıldız Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Bilal Taşbilek'in kontrolünü yitirdiği 66 AAP 404 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Bilal Taşbbilek ile yanındaki Burcu Taşbilek, Hazime Döner, Nazmi Döner ve Sadiye Genç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.