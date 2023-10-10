Sivas'ta Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı
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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
B.V. yönetimindeki 60 BG 158 plakalı otomobil ile A.C. idaresindeki 58 AEP 188 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Niksar Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, A.C'nin aracında bulunan R.A, K.G, M.A, E.C. ve B.A. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Otomobil