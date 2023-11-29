Sivas'ta Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Sivas'ta meydana gelen otomobil kazasında, bir otomobilin aynı yönde seyir halinde olan başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

SİVAS'ta, otomobilin aynı yönde seyir halinde olan başka bir otomobile, ardından da refüje çarparak devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Emre Poyraz idaresindeki 06 GC 1483 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan Berat Kahraman yönetimindeki 58 ADH 341 plakalı otomobile, ardından da refüje çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen otomobilin sürücüsü Emre Poyraz ile yanında yolcu olarak bulunan Necla Menteşeli ve Gazi Demirer araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda ekiplerin yaklaşık yarım saatlik süren çalışmasının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)