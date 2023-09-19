Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

Sivas'ta meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği görüntüler ortaya çıktı.