Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
Sivas'ta meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği görüntüler ortaya çıktı.
Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu sürücülerin yaralandığı kazayı iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
Y.Ö. (54) yönetimindeki 58 FP 407 plakalı otomobil ile B.Y'nin (21) kullandığı 35 MOE 88 plakalı motosiklet, Çarşıbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Otomobil