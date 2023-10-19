Sivas'ta Otomobil Devrildi: 5 Kişi Yaralandı
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Sivas-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, B.T. yönetimindeki otomobil şarampole devrildi ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yıldızeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
B.T. yönetimindeki 66 AAP 404 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunun Yıldız Köprüsü yakınlarında şarampole devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan B.T, H.D, S.G. ve N.D. yaralandı.
Yaralılar Yıldızeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Otomobil