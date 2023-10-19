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Sivas'ta Otomobil Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

Sivas-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, B.T. yönetimindeki otomobil şarampole devrildi ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yıldızeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.