Sivas'ta Oto Lastik Tamirhanesinde Yangın: Tır Kullanılamaz Hale Geldi
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan bir oto lastik tamirhanesinde çıkan yangında park halindeki bir tır kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak tamirhane ve birçok lastik zarar gördü.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde oto lastik tamirhanesinde çıkan yangında park halindeki tır kullanılamaz hale geldi.
Sivas-Malatya kara yolundaki Ulaş Belediyesine ait akaryakıt istasyonunda Sami Güneş'e ait oto lastik tamirhanesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Akaryakıt istasyonunda park halindeki tır yanarak kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tamirhane ve çok sayıda lastik zarar gördü.
Kaynak: AA / Otomobil