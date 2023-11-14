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Sivas'ta Oto Lastik Tamirhanesinde Yangın: Tır Kullanılamaz Hale Geldi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan bir oto lastik tamirhanesinde çıkan yangında park halindeki bir tır kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak tamirhane ve birçok lastik zarar gördü.