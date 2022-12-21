Türkiye'de birçok ilde kar yağışı etkisini gösterirken bu şehirlerden bir tanesi de Sivas oldu. Sivas'ta başlayan kar yağışı nedeniyle Sivas'ta okullar tatil mi? Sorusu gündemde yer alıyor. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Okullarda son durum ne? SON DAKİKA!

Ocak ayının yaklaşması ile birlikte ülke genelinde birçok farklı şehirde kar yağışları başladı. Sivas'ta kar yağışlarının başlaması ile birlikte veliler ve öğretmenler Sivas'ta okullar tatil mi? Sorusunu araştırıyor. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı beraberinde bir dizi önlemleri de getirdi. Bu nedenle Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Sorusu, gündemde yer aldı. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Okullarda son durum ne?

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas'ta yaşanan olumsuz hava durumu nedeniyle henüz Sivas valiliğinden resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Bu nedenle 21 Aralık Çarşamba günü eğitim-öğretim olağan şekilde seyredecek.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Sivas'ta okulların tatil edildiğine dair henüz valilik açıklaması bulunmamaktadır. Yaşanan sıcak gelişmelerin ardından haberimiz güncellenecektir. 21 Aralık Çarşamba günü için Meteoroloji Genel müdürlüğü tarafından sağlanan Sivas hava durumu ise aşağıdaki gibidir.