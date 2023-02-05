Sivas'ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Son dakika Sivas'ta okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Sivas'ta okullar tatil mi? Merak ediliyor. Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Sivas'ta okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Sivas'ta okullar yarın tatil mi?

Sivas'ta okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Sivas'ta yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Sivas'ta okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Sivas'ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Sivas'ta okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas Valiliği'nden sosyal medya hesabından açıklama geldi. Açıklamaya göre, "Gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı, il genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir." paylaşımında bulunuldu.

6 ŞUBAT PAZARTESİ SİVAS'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Sivas'ta yoğun kar nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü okullar açılmayacaktır.