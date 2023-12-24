Sivas'ta okullar tatil mi? Sorusu, kar yağışının etkisini göstermesi ile birlikte öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmakta. Havaların soğumasıyla birlikte okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Hava durumu nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü okulların son durumu ve valilik açıklaması araştırılmaktadır. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi? 25 Aralık Pazartesi Sivas okullar tatil edildi mi? Son dakika!

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber okulların tatil edilme olasılığı gündeme geldi. Henüz valilik tarafından yapılan bir açıklama olmaması nedeniyle 25 Aralık tarihinde okulların tatil olmasına ilişkin bir detay bulunmamakta. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 25 Aralık tarihinde Sivas'ta okullar tatil değildir.