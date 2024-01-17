Sivas'ta okullar tatil mi? 17 Ocak Perşembe Yarın Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Son dakika!

Sivas'ta okullar tatil mi? Sorusu, kar yağışının etkisini göstermesi ile birlikte öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmakta. Sivas'ta 17 Ocak Perşembe günü okulların tatil edilip edilmediği merak konusu olmuştur. Kar yağışının etkisiyle birlikte, öğrenciler ve veliler, hava durumu nedeniyle okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmek için araştırmalar yapmaktadır. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi? 17 Ocak Perşembe Sivas okullar tatil edildi mi? Son dakika!

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber okulların tatil edilme olasılığı gündeme geldi. Henüz valilik tarafından yapılan bir açıklama olmaması nedeniyle 17 Ocak Perşembe tarihinde okulların tatil olmasına ilişkin bir detay bulunmamakta. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 17 Ocak Perşembe tarihinde Sivas'ta okullar tatil değildir.