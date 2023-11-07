Sivas Belediyesi tarafından 27 Haziran Öğretmenler Parkı ile yıkılan hastanenin yerleşkesi birleştirilerek yapılan millet bahçesi ve kapalı otopark projesinde çalışmalar sürüyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, projeyi yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni millet bahçesi, kütüphane, millet kıraathanesi, yürüyüş ve koşu yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları, festival alanı, açık ve kapalı otoparklarıyla yeni bir yaşam alanı oluşturacak.

Sivas'ta Öğretmenler Parkı ile yıkılan hastane yerine millet bahçesi yapılıyor

Sivas Belediyesi tarafından 27 Haziran Öğretmenler Parkı ile yıkılan hastanenin yerleşkesi birleştirilerek yapılan millet bahçesi ve kapalı otopark projesinde çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 54 bin metrekarelik alana inşa edilen projeyi yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, dünyanın en büyük, en güzel tarihi meydanlarından birine sahip Sivas'ta, Tarihi Kent Meydanı'nı büyütecek ve görselini daha da artıracak önemli bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Millet bahçesinin 54 bin metrekarelik alana inşa edildiğini aktaran Bilgin, "Yeni millet bahçemizi kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine açmış olacağız. Kütüphane, millet kıraathanesi, yürüyüş ve koşu yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları, festival alanı, açık ve kapalı otoparklarıyla yeni bir yaşam alanı oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Bilgin, 27 Haziran Öğretmenler Parkı ile bir süre önce yıkılan Numune Hastanesi yerleşkesinin şehrin yeni nefes alma alanı olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni millet bahçemizin, kişi başına düşen yeşil alan miktarı ve kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Projenin son aşamasına geldik. Peyzaj düzenlemelerimiz devam ediyor. İşimiz, derdimiz, mücadelemiz, şehrimize değer katacak projeleri hayata geçirmek. Söz verdiğimiz projemizi bitirmenin hep birlikte mutluluğunu yaşayacağız. Hizmet ve eser siyasetimize hız kesmeden devam edeceğiz."