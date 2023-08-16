Sivas'ta Mülk Sahibi ve Kiracı Anlaşmazlığı

Sivas'ta mülk sahibi, sözleşmesiz faaliyet gösteren aile hekimlerinden ne kira alabiliyor ne de onları çıkartabiliyor. Kiracılar ise kirayı İl Sağlık Müdürlüğü'nün ödemesi gerektiğini savunuyor.

Mülk sahibinin başı bu kez doktorlarla dertte

Sivas'ta bir mülk sahibi 4 yıldır sözleşmesiz bir şekilde iş yerinde bulunan aile hekimlerini ne iş yerinden çıkartabiliyor ne de onlardan kira alabiliyor

Sağlık Müdürlüğü sorumluluğu aile hekimlerine, aile hekimleri ise sağlık müdürlüğüne atarken mülk sahibi çare bulmak için çalmadık kapı bırakmadı

SİVAS - Mülk sahibi kiracı anlaşmazlıklarına Sivas'ta ilginç bir anlaşmazlık eklendi. Mülk sahibi 4 yıldır mülkünde sözleşmesiz faaliyet gösteren aile hekimlerinden ne istediği oranda kira alabiliyor ne de onları çıkartabiliyor.

Sivas'ta yaşanan mülk sahibi kiracı anlaşmazlığı son günlerde sıkça rastlanan anlaşmazlıklardan biraz farklı. Genelde kiracı mağduriyetleri gündeme gelirken bu kez mülk sahibi yaşadığı mağduriyetle gündeme geldi.

Kira sadece bir yıl ödendi

Sivas'ın Şeyhşamil Mahallesi'nde 250 metre kare dükkanı bulunan Veli Uzun, 2018 yılında İl Sağlık Müdürlüğünün dükkanını kiralamak istemesi üzerine, mahalle muhtarı İbrahim Nar'ın da ısrarı ile peki demek zorunda kaldı. Hollanda'da yaşayan hayırsever mülk sahibi, mülkünde açılacak aile hekimliği mahalle sakinlerine hizmet vereceği için İl Sağlık Müdürlüğüyle piyasa fiyatlarının çok altında bir rakama anlaştı.

Topu birbirine attılar

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk 1 yıl kiralar düzgün bir şekilde yattı. Ancak sonraki dönem kiralar yatmadı. Uzun müdürlüğün kapısını çaldı. 'Kira sözleşmesinin 1 yıllık olduğu ve bittiği' yanıtını aldı. Artık kirayı bina içerisinde hizmet veren doktorların ödeyeceği belirtildi. Uzun bu kez doktorların kapısını çaldı. Doktorlar ile kirayı Sivas İl Sağlık Müdürlüğünün ödemesi gerektiğini söylediler. Binada görev yapan doktorlar yeni sözleşme yapmayınca Uzun tahliye davası açtı. Tahliye yakarı verilmesine rağmen mülkü boşaltılmadı. Karara itiraz edildi, uzun, yargı sürecinin uzamasından dolayı 4 yıldır mülküne kavuşamıyor.

Muhtar aracı olduğuna pişman oldu

Şeyhşamil Mahallesi Muhtarı İbrahim Nar, kendisinden sağlık ocağı için yer istendiğinden dolayı aracı olduğunu belirterek, "2018 yılının Ekim ayında sağlık müdürlüğü beni sağlık ocağı yeri bulmam için aramıştı. Biz de mahallemize hizmet olsun diye yardımcı olduk. Bu sağlık ocağının yeri Veli beye ait olduğu için onunla görüştük. Veli beyle o zaman çok cüzi bir miktara anlaştık. Fakat biz geçen sene de gitmiştik sağlık müdürlüğüne, orada yaptığımız anlaşmayı da bozmuşlar" dedi.

5 yıl önce kiraya verdi 4 yıldır çıkartamıyor

İş yeri sahibi Veli Uzun, mülkünü 2018 yılında Sivas İl Sağlık Müdürlüğüne kiraya verdiğini belirtip, "2018 yılında sağlık il müdürlüğü tarafından burayı kiralamak için başvuruda bulundular. Anlaşmayı sağladık ve tamam dedik. Biz normalde 3+3 sözleşme yaptık, ben yurt dışında yaşadığım için gittim. Beni yurt dışında aradılar ve devlet kurumu olduğu için telefondan sözleşmeyi okudular, okudukları sözleşme bire bir bizim hazırladığımız sözleşmeydi ama yaptıkları sözleşmeyi değiştirmişler. Telefonda bana 'onaylıyor musunuz' diye sordular bende onaylıyorum dedim ama değiştirdikleri bir yıllık sözleşmeyi imzalatmışlar vekalet verdiğim kişiye" dedi.

Kiranın ödenmediğini 1 yıl sonra anladı

Uzun, kiranın yatmadığını 1 yıl sonra fark ettiğini belirterek, "Biz kiranın ödenmediğini bir yıl sonra anladık. Sağlık il müdürlüğünü aradım kiralar ödenmediği için, 'Bizim sözleşmemiz bitti, sözleşmenizi okuyun' dediler. Ben sözleşmeyi okuduğumda anladım. Daha sonrasında bana doktorlarla anlaşmam gerektiği söylendi ama doktorlar kirayı ödemeyeceklerini söyledi. Daha sonrasında 6 ay kirası ödenmedi ama sonra toplu ödendi ve tahliye edeceklerini söylediler. Tahliye edilmesi için karşılıklı imza attık. Üzerine bir hafta geçti ve tahliye etmediler. İl sağlık müdürlüğe tekrar doktorlarla anlaşmam gerektiğini söyledi ama biz doktorları tanımıyoruz onlar da bizi tanımıyor ve kirayı ödememeye devam ettiler" dedi.

Tahliye kararına rağmen çıkmadılar

Uzun, mahkemenin verdiği tahliye kararına rağmen mülküne kavuşamadığını sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

"Biz daha sonra mahkemeye verdik ve tahliye kararı verildi. Yüksek mahkemeye başvurdu doktorlar ama yanlış yere başvurulduğu için 6 ay sonra tekrar prosedür tekrar başladı. Şimdi de Ankara'ya iletilecekmiş yani bu durum 2-3 yıl daha sürecek gibi. Doktorlar anlaşma yapacağını söyledi ama eski kiralardan vazgeçmemi ve kirayı da düşük bedelle kabul ve mahkeme masraflarını benim üstlenmemi istediler ve ben de bunu kabul etmedim. Şimdide burayı usulsüz kullanmaya devam ediyorlar, mahkeme kararı da var."

(MTV-GF-HA-Y)