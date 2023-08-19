Sivas'ta Konut Satışları Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Sivas'ta Temmuz ayında konut satışları geçen yıla göre artış gösterdi. Satılan 744 konutun 106'sı ipotekli satışlar, 638'i ise diğer satışlar grubuna dahil oldu. İlk el satışlar 216, ikinci el satışlar ise 528 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Sivas'ta 2022 Temmuz ayında 652 olan satılan konut sayısı bu yılın aynı ayında 744'e çıktı. Satılan 744 konutun 106'sını ipotekli satışlar, 638'ini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK satış durumuna göre satılan konut sayısına ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre Sivas'ta Temmuz'da satılan konutların 216'sını ilk el satış, 528'ini ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS