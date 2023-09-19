Sivas'ta kavşakta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Akçakışla yol ayrımı kavşağında meydana geldi. T.Ş. idaresindeki 38 KA 773 plakalı Jaguar marka otomobil ile E.K. yönetimindeki 46 EY 074 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile araç içerisinde bulunan S.K. ve Y.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza il ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS