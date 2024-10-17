SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu?

Sivas'ta deprem mi oldu ve Sivas'ta kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Sivas'ta meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Sivas'ta açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU?

Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Sivas'ta saat 11.29'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehirde hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem hasara yol açmadı.

SİVAS'TA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Sivas merkezde 17 Ekim 2024 tarihinde saat 11:29'da 4.7 büyüklüğünde (Mw) bir deprem meydana geldi.

VALİ ŞİMŞEK: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Sivas Valisi Yavuz Şimşek, depremin ardından yaptığı açıklamada şu ana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediğini belirtti. Vali Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gürün ilçesinde 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şuana kadar bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.