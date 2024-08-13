SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem hissedildi mi? 13 Ağustos Salı Sivas'ta deprem mi oldu?

Sivas'ta deprem mi oldu merak ediliyor. Vatandaşlar, depremin büyüklüğünü ve detayları araştırıyor. Sivas'ta saat 10:33'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında korku ve paniğe yol açtı. Ekiplere şu ana kadar olumsuz bir ihbar bildirilmedi. Peki, Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem hissedildi mi?

SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU?

Sivas'ta saat 10:33'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ NE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.