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SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu? 20 Ocak depremin büyüklüğü kaç?

SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu? 20 Ocak depremin büyüklüğü kaç?
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20 Ocak 2025 tarihinde, Sivas'ın Ulaş ilçesinde sabah saatlerinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sivas'ta deprem mi oldu? sorusunu soran vatandaşlar için, depremin detayları ve etkileri merak konusu oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ta meydana gelen depremin merkez üssünü Ulaş ilçesi olarak belirledi. 20 Ocak depremin büyüklüğü kaç? sorusunun yanıtı olarak, depremin 3,9 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Sivas'ta sabah saatlerinde yaşanan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Sivas'ta deprem mi oldu? sorusunu gündeme getiren bu sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Peki, Sivas'ta deprem mi oldu? 20 Ocak depremin büyüklüğü kaç? Detaylar haberimizde...

SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde 08.30'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem hissedilmedi. İlk belirlemelere göre deprem hasara da yol açmadı.

SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu? 20 Ocak depremin büyüklüğü kaç?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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