Sivas'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA Sivas'ta deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

Sivas'tan son dakika deprem haberi geldi! 02 Ekim 2025 tarihinde Gölova'da hissedilen sarsıntı, vatandaşları kısa süreli bir panik havasına soktu. Sivas'ta deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte Sivas depremine dair detaylar...

SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU?

02 Ekim 2025 tarihi itibariyle Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen deprem, bölge halkı tarafından hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem, 3,6 büyüklüğünde ölçüldü. Saat 14:12:37'de gerçekleşen sarsıntı, paniğe yol açmasa da vatandaşlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Sivas'ta meydana gelen bu deprem, bölgedeki aktif fay hatlarının varlığını bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, bu tür orta şiddetli depremlerin bölgede sık görülebileceğini belirtiyor.

SİVAS'TA DEPREM NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Sivas AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre;

Depremin yeri: Gölova, Sivas

Şiddeti: 3,6

Tarih ve saat: 02 Ekim 2025, 14:12:37

Derinlik: 7 km

Deprem, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi. Özellikle Gölova ve çevresinde yaşayan vatandaşlar kısa süreli bir sallantı olduğunu aktardı. AFAD yetkilileri, hasar veya can kaybı ihbarı bulunmadığını belirtti.

SİVAS AFAD SON DEPREMLER VE GÜNCEL BİLGİLER

Sivas AFAD, deprem sonrası bölgeye hızlıca ulaşarak olası riskler için bilgilendirme yaptı. AFAD'ın son depremler sayfası üzerinden, Sivas ve çevresinde meydana gelen tüm sarsıntılar anlık olarak takip edilebiliyor.

Uzmanlar, orta şiddetteki depremlerin çoğunlukla yerin derinliğine bağlı olarak yüzeyde hafif hissedildiğini belirtiyor. Bu nedenle, 3,6 şiddetindeki deprem, ciddi bir hasara yol açmadı.

SİVAS KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listesi, Türkiye genelinde meydana gelen tüm depremleri detaylı olarak içeriyor. Sivas özelinde, son dakika bilgileri arasında Gölova'daki 3,6 büyüklüğündeki deprem öne çıkıyor.

Kandilli verilerine göre, bölgede geçmiş yıllarda 4 ve üzeri şiddetlerde depremler kaydedilmişti. Bu bağlamda, Sivas ve çevresindeki fay hatlarının düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor.