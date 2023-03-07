Sivas'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! Sivas kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Sivas'ta deprem oldu mu?

Sivas deprem oldu mu ve Sivas'ta deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Sivas'ta deprem oldu mu? İşte detaylar...

Son Depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Sivas'ta deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Sivas'ta deprem oldu mu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU?

Sivas'ın Gürün 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.