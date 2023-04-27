Sivas'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! Sivas Gürün kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Sivas'ta deprem oldu mu?

Sivas deprem mi oldu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Sivas deprem şiddeti araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas Gürün kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Sivas'ta deprem oldu mu? İşte detaylar...

SON DEPREMLER LİSTESİ! Az önce Sivas Gürün'de deprem oldu mu sorusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Sivas meydana gelen depremler araştırılmaktadır. Afad ve Kandilli verilerine göre meydana son depremler araştırılmaktadır. Peki, Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas Gürün kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Sivas'ta deprem oldu mu? Detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

SİVAS DEPREM OLDU MU, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.