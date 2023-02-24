6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, asrın felaketinde Sivas'ın Gürün ilçesinin de hasar aldığını belirterek afet bölgesi ilan edildiğini duyurmuştu. Dünkü gelişmenin ardından Gürün'da saat 20.19 itibarıyla bir deprem meydana geldi.Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas Gürün'de deprem mi oldu?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasara neden olduğu Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, dün yaptığı açıklamada asrın felaketinden etkilenen Gürün'ün de afet bölgesi ilan edildiğini duyurmuştu. Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas Gürün'de deprem mi oldu?

SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Depremin derinliği 5,3 kilometre olarak belirtilirken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.

VALİ ŞİMŞEK: CAN VE MAL KAYBI OLMADI

Depremin ardından sosyal medyadan açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Merkezi Gürün ilçemiz olan 4.7 şiddetindeki depremde ilk tespitlerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetlerden ülkemizi muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

"AFAD'A GELEN BİR İHBAR YOK"

Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, şu anda kendilerine yansıyan bir sıkıntının olmadığını söyledi. Depremin il genelinde hissedildiğini belirten Öztürk, "Bir problem gözükmüyor. AFAD'a gelen bir ihbar yok, Gürün Kaymakamlığımıza gelen bir sıkıntı yok. Şu an yansıyan bir problem yok." dedi. Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı da depremin ardından ilçede olumsuz bir durum olmadığını, kendilerine bu yönde herhangi bir ihbar gelmediğini kaydetti.

GÜRÜN'DE MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da Gürün ilçesinde mücbir sebep hali ilan edildi. Gürün'de deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 6 Şubat ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu belirtildi.

DÜN DE HATAY SALLANMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da dün 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Kentte büyük paniğe neden olan sarsıntıda herhangi yaralanma ya da enkaz altında kalma durumu gerçekleşmemişti.

HASARLI BİNALARA GİRİŞ YASAKLANDI

Hatay'da 20 Şubat tarihinde iki deprem daha meydana gelmişti. 6.4 ve 5.8'lik depremler sonrası 6 kişi hayatını kaybetmiş ve 294 kişi de yaralanmıştı. Bazı vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için girdiği binaların enkazında kalmıştı. Bu gelişme sonrası afet bölgesinde hasarlı binalara giriş yasaklanmıştı.