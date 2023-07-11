Sivas'ta Aziz Vlas Anıtı İnşa Edilecek

ANADOLU'da Hristiyanlığın ilk piskoposlarından biri olarak tanınan ve 280-326 yıllarında Sivas'ta yaşadığı bilinen Aziz Vlas'ın Gökmedrese Mahallesi'nde olduğu ileri sürülen mezar yeri, inanç turizmine kazandırılacak. Sivas Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında söz konusu alana Aziz Vlas Anıtı yapılacak.

Bazı bilimsel makalelere konu olan, 280-326 yıllarında Sivas'ta yaşadığı tahmin edilen Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskopos ve şehitlerinden olan Aziz Vlas'ın, Gökmedrese Mahallesi'nde var olduğu ileri sürülen mezarı için çalışma başlatıldı. Daha önce temsili mezarın bulunduğu alanda arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmaları tamamlandı. Fransa ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde çok sayıda çocuğa ismi verilen, adına çok sayıda kilise ve manastırın ithaf edildiği Aziz Vlas'ın mezar yeri ile ilgili proje hazırlıkları başladı. Sivas Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında söz konusu alana Aziz Vlas Anıtı yapılması kararlaştırıldı.

Çeşitli kaynaklarda, Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskoposlarından olduğu ifade edilen Aziz Vlas'ın 280-326 yıllarında Sivas'ta yaşadığı belirtiliyor. Yayınlanan Acta'sına (kamu tutanağı) göre, dövülmüş, demir dokumacı taraklarıyla saldırılmış ve başı kesilmek suretiyle öldürülmüştür. Adı Rumca ile Latince'ye Blasios, Fransızca'ya Blaise, Almanca'ya Blasien olarak geçen Aziz Vlas, 'Cerrahların, bağcıların, balıkçıların, mimarların hamisi' olarak Hristiyan mitolojisinde yer alıyor. Sağlığında bir hekim olan Aziz Vlas'ın, halka yakınlığı ve öldürülmesi sırasında gerçekleştiğine inanılan mucizelerinin, onu bir aziz haline getirdiği kaydediliyor. Fransa'da her 5 bin çocuktan birinin adını taşıdığı Aziz Vlas'ı, 3 bin ailenin soyadı olarak tercih ettiği, Avrupa'da 1200 kilise ve manastırın adına ithaf edildiği biliniyor.