Mezun olduğu okula öğretmen oldu... 10 yıldır kutlanılmayan 23 Nisan'ı coşkuyla kutladılar

SİVAS - Mezun olduğu okulda öğretmen oldu, 10 mevcutlu okulda 10 yıl sonra düzenlediği dillere destan 23 Nisan eğlencelerine yetişkinlerde katıldı.

Sivas merkez ilçeye bağlı Kızılca köyünde Kızılca İlköğretim okulunda 10 yıldır öğrenci azlığı nedeniyle 23 Nisan kutlamaları yapılamıyordu. Genelde 23 Nisan etkinlikleri sınıfta şiirler okunarak geçiştirildi. 10 yıl önce okulun ortaokulundan mezun olan Hilal Tan, mezun olduğu okula sözleşmeli öğretmen olarak atandı. Tan mezun olduğu okulda kendi öğrencisi olduğu dönemlerdeki gibi coşku içerisinde kutlanan bir 23 Nisan hayal etti. Tan 10 mevcutlu okulunda 10 yıl sonra dillere destan bir kutlama gerçekleştirmeyi başardı.

Genç öğretmen 10 mevcutlu köy okulunda yeniden 23 Nisan eğlencesi düzenleyebilmek için Sivas Belediyesi'nden destek istedi. Sivas Belediyesi'nin tahsis ettiği araçlarla Sivas Vali Muhammet Bey İlköğretim Okulu'ndan Kızılca köyüne öğrenci taşındı. Kutlamalara köydeki yetişkinlerinde katılması istendi. Ortaya katılan herkesin doyasıya eğlendiği bir 23 Nisan kutlaması çıktı

Kutlamalarda geçmişte ki 23 Nisan kutlamalarının vazgeçilmezi olan; dikiş yarışması, yumurta taşıma yarışması, balon patlatma yarışması, saç örme yarışması ve çuval yarışlarına yer yerildi. Yarışmalara öğrencilerle birlikte yetişkinlerinde katılması renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliklerde öğrencilerin ve yetişkinlerin giydiği yöresel kıyafetlerde dikkat çekti.

"Bu okula öğretmen oldum ve 23 Nisan kutlamalarını tekrar yapmak istedim "

Köy okulunun sınıf öğretmeni ve program koordinatörü Hilal Tan, "Sınıfımda 10 kişi var ve karma bir sınıf. 1-2-3-4 sınıf öğrencilerini beraber okutuyorum. Ben zaten bu köylüyüm. 8'nci sınıfa kadar burada okudum ve benim zamanımda 23 Nisan kutluyorduk. Ben mezun olduktan sonra çok bir etkinlik olmadı ve zamanla da 23 Nisan kutlamaları tamamen bitti. Bende bu okula tekrar öğretmen oldum ve 23 Nisan kutlamalarını tekrar yapmak istedim. eskisi gibi, çocukların eğlendiği. Birde sınıfımdaki öğrenciler 'Biz 23 Nisanı hiç kutlamadık, kutlayalım' dediler. Ben, onlarında bir 23 Nisanı olsun, hayatlarında bir anısı olsun diye yapmak istedim. Biz önceden bu tür programları tüm köy halkı birlikte yapardık. Bu yüzden hem öğrenciyi hem de köylüyü programa ve yarışmalarda birleştirdim. Ben tanıdıklarım aracıyla Sivas Kent Konseyine ulaştım ve bir kardeş okul edindik. Onlarla beraber hep birlikte yapalım dedik. Onlar da misafir olmak istedi ve şuanda hep beraber eğleniyoruz. Bir hafta sonra da Ramazan Bayramımız var bu yüzden ikisini bir arada çıkarmak istedik ve 23 Nisanda çocukların bayramlıklarını aldık ve hediye edeceğiz" dedi.

Eski günlere döndük

Çuval yarışmasına katılan köy sakinlerinden Ali Selvi, " Çok mutlu oldum. Bizim köyümüz göç verdi, köyümüzde kimse kalmadı. Öğrencilerimiz çok az ve küçük yaştalar. Bugün ki gelen çocukların çoğu misafir, köyümüzde öğrenci kalmadı. Okul kapandı, 10 tane öğrenci var. Şuan kendimizi çok güzel hissettik, eski günlere döndük. Yaptığı işler güzel, organizasyon güzel, ellerine sağlık teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Hiç böyle 23 Nisan düzenlenmemişti"

Gösterilerde yer alan köy okulu öğrencisi Medine Cücen, "Çok güzel oldu ben beğendim. Arkadaşlarımla beraber güldük, oynadık, yarışmalar yaptık. Çok güzel oldu. Öğretmenimiz düzenledi, hiç böyle 23 Nisan düzenlenmemişti çok güzel oldu öğretmenimize teşekkür ederiz" dedi.