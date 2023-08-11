Sivas şehidini karşıladı

Sivas şehidini karşıladı Pençe- Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin cenazesi Sivas'ta gururla karşılandı Pençe- Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade...