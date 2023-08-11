Sivas şehidini karşıladı
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Sivas şehidini karşıladı Pençe- Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin cenazesi Sivas'ta gururla karşılandı Pençe- Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade...
Sivas şehidini karşıladı
Pençe- Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin cenazesi Sivas'ta gururla karşılandı
SİVAS - Pençe- Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin cenazesi Sivas'ta gururla karşılandı.
İki gün önce Pençe- Kilit operasyon bölgesinde Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman operasyonu sırasında terör örgütü mensuplarının açtığı taviz ateşinde yaralanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Kale'nin cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Sivas'a gönderildi. Şehit cenazesini Sivas Nuri Demirağ Hava Limanı'nda Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, şehit babası Kenan Lale, Annesi Emine Lale, kardeşi Serkan Lale, abisi Yasin Lale, ablası Zümrüt Alma ve çok sayıda kişi karşıladı. Şehit kardeşi Serkan Lale abisinin cenazesi üzerine giydiği abisinin askeri giysileriyle karşıladı.
Şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu Askeri Merasim Mangası tarafından alınarak omuzlarda cenaze aracına taşındı.