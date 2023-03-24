Sivas sahur ne zaman, saat kaçta? 25 Mart Sivas imsak vakti! Sivas sabah ezanı saat kaçta okunuyor?

25 Mart Sivas imsak vakti! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından sahur vakitleri araştırılmakta. Oruç için saat kaçta sahura kalkılması gerektiği merak konusu oldu. Peki, Rize sahur ne zaman, saat kaçta? Rize sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Detaylar haberimizde...