Sivas otobüs kazası son dakika! Sivas otobüs kazasında kaç kişi öldü, yaralandı? İstanbul-Van otobüs kazasında son durum ne?

Sivas'ın Gürün ilçesinde İstanbul-Van yolcu otobüsünün devrilmesinin ardından Sivas otobüs kazası son dakika araştırmaları başladı ve Sivas otobüs kazasında kaç kişi öldü, yaralandı? Sorusu merak edildi. Peki, Sivas otobüs kazasında kaç kişi öldü, yaralandı? İstanbul-Van otobüs kazasında son durum ne?

Sivas otobüs kazasında kaç kişi öldü, yaralandı? Sorusu, gündeme gelen haberlerin arından birçok kişi tarafından merak edildi ve araştırıldı. İstanbul- Van seferini yapan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkiisinde devrildi. Peki, Sivas otobüs kazasında kaç kişi öldü, yaralandı? İstanbul-Van otobüs kazasında son durum ne?

SİVAS OTOBÜS KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, YARALANDI?

İstanbul- Van seferini yapan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkiisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 25 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.