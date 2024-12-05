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Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 5 Aralık Perşembe Sivas'ta okul yok mu?

Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 5 Aralık Perşembe Sivas'ta okul yok mu?
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Türkiye'nin birçok ilinden kar tatili haberleri takip ediliyor. Birçok kişi Sivas'ta etkili olan hava durumu üzerine okulların tatil olup olmayacağına yönelik araştırmalar yapıyor. Sivas okullar tatil mi? 5 Aralık Perşembe Sivas'ta okul yok mu?

Sivas Valiliği, 5 Aralık Perşembe günü için okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama henüz yapmadı. Sivas'ta okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Valilikten yapılacak açıklamanın ardından durum netleşecek. Peki, Sivas okullar tatil mi? Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)?

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara'doğusu ile Ankara, Konya, Kırıkkale, Samsun, Ordu, Amasya, Çorum, Antalya, Isparta, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don, iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara ve Konya, yarın sabah saatlerinde Kırıkkale çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sivas için resmi makamlardan uyarı ve tatil açıklaması henüz gelmedi.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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