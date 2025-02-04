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Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 4 Şubat Salı Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 4 Şubat Salı Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu raporunu paylaştı. Sivas'ta kar yağışı ve dondurucu soğuk hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sivas'taki okulların tatil olup olmayacağı henüz belirlenmedi. 4 Şubat Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sivas Valiliği'nden henüz tatil duyurusu gelmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu raporunu paylaştı. Kar yağışı, sağanak ve dondurucu soğuk hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sivas'taki okulların tatil olup olmayacağı henüz belirlenmedi. Vatandaşların mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi. Ayrıca, kuzey Ege'de rüzgarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sivas HAVA DURUMU!

Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 4 Şubat Salı Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?


METEOROLOJİ UYARDI

Hava Sıcaklığı Salı Gününden İtibaren Hissedilir Derecede Azalacak!

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın , kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca söz konusu periyotta ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir.

Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Bazı illerimizde Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor.

Denizlerimizde (Ege) Fırtına Bekleniyor!

Kuzey Ege'de rüzgarın; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe günü (06.02.2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Sivas OKULLAR TATİL Mİ 4 ŞUBAT SALI?

4 Şubat Salı günü yarın için Sivas Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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