Kar yağışının mart ayına rağmen etkisini göstermesi ile birlikte Sivas okullar tatil mi? Sorusu, öğrenciler tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Öğrenciler Sivas bugün okullar tatil mi, değil mi merak ediyor ve bu sebeple internet üzerinde Sivas okullar tatil mi? Sorusunu araştırıyor. Peki, Sivas okullar tatil mi? Sivas bugün okullar tatil mi, değil mi? 30 Mart okul tatil olan iller listesi!

Sivas okullar tatil mi? Sorusu, özellikle kar yağışının birçok ilde etkisini göstermesi ile birlikte en çok merak edilen ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulatılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler resmi açıklamalar ile birlikte Sivas okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, Sivas okullar tatil mi? Sivas bugün okullar tatil mi, değil mi? 30 Mart okul tatil olan iller listesi!

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkisi gösterdiği illerde eğitim öğretime ara verildi. Buzlanma ve soğuk havanın etkisi gösteren illerde 30 Mart Perşembe günü eğitim ve öğretime bu nedenle ara verildi.

SİVAS'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, DEĞİL Mİ 2023?

Sivas`ta olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Altınyayla ve Akıncılar ilçelerinde 30 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. Suşehri ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. İşte 30 Mart okulların tatil olduğu o iller;

Gümüşhane

Ordu

Yozgat

Nevşehir

Sivas

Sivas

Samsun

Muş

Erzincan

Giresun

Belirtilen illerde yapılan resmi açıklamalar dahilinde 30 Mart Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir.