Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Vatandaşlar hangi ilde kimler milletvekili oldu merak etti. Milletvekili isimleri merak edilen iller arasında Sivas geliyor. Peki, Sivas milletvekilleri kimlerdir 2023? Sivas'ın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Sivas AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimler oldu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Sivas milletvekilleri kimlerdir 2023? Sivas'ın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Sivas AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. Sivas AKP milletvekilleri kimdir? Sivas CHP milletvekilleri kimdir? Sivas MHP milletvekilleri kimdir? İşte 2023 yeni Sivas milletvekilleri ve partileri...

2023 YENİ SİVAS MİLLETVEKİLLERİ KİMLER OLDU?

2023 seçimlerinde Sivas'tan AKP 3 milletvekili, MHP 1 milletvekili ve CHP 1 milletvekili çıkardı. Yeni Sivas milletvekili isimleri şu şekilde:

AK Parti 2023 Sivas Milletvekilleri İsimleri:

Abdullah Güler

Hakan Aksu

Rukiye Toy

CHP 2023 Sivas Milletvekilleri İsimleri:

Ulaş Karasu

MHP 2023 Sivas Milletvekilleri İsimleri: