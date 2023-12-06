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Sivas Katmeri Yüksekova'da Satışa Sunuldu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir fırında günlük olarak üretilen Sivas'ın meşhur katmeri, yoğun ilgi görüyor. Sivas katmeri artık Yüksekova'da da satışa sunuluyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki fırında günlük olarak üretilen Sivas'ın meşhur katmeri yoğun ilgi görüyor.

Sivas kültürüne ait olan ve her saatte sofraların vazgeçilmezi olan katmer, artık Yüksekova'da üretilmeye başladı. Yıllardır meşhur katmeri Sivas'tan sipariş eden bazı vatandaşlar, bundan sonra katmeri Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Burçak Unlu Mamuller Fırını'nda temin edebilecek.

İşletme sahibi Nesin Akça, Yüksekova'da Sivaslı müşterileri olduğunu belirterek, "Müşterilerimiz bizden hep Sivas katmerinin yapılması yönünde taleplerde bulunuyordu. Biz de bu işi nasıl yapalım, müşteriye nasıl Sivas'ın damak tadını sunalım diye görüşmeler yaptık. Bir ustamız batıda bu ustalığı yaptığı için Sivas katmeri olan çöreği yapmaya başladı. İlk olarak az az yapmaya başladık, şükür şimdi talep fazla oldu. Bazen de yetiştiremiyoruz. Sivas katmerini Yüksekova'da satışa sunmaya başladık. Artık herkesi bu güzel damak tadını tatmaya davet ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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