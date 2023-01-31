Sivas'ta bulunan bir tarlada özellikle soğuk havada ve kış aylarında yükselen su buharı dikkat çekiyor. Sivas-Erzincan Karayolu üzerindeki geniş tarla, çevresinin kala kaplı olmasına rağmen üzerinde kar tutmuyor. Peki, Sivas kar tutmayan tarla nerede, hangi ilçede? Sivas'taki tarla neden kar tutmuyor?

Sivas kar tutmayan tarla nerede? Sivas'ta bulunan bir tarlada özellikle soğuk havada ve kış aylarında yükselen su buharı dikkat çekiyor. Sivas-Erzincan Karayolu üzerindeki geniş tarla, çevresinin kala kaplı olmasına rağmen üzerinde kar tutmuyor. Peki, Sivas kar tutmayan tarla nerede, hangi ilçede? Sivas'taki tarla neden kar tutmuyor? İşte detaylar...

SİVAS'TA KAR TUTMAYAN TARLA

Sivas'ın Hafik İlçesinde çevresinin karla kaplı olmasına rağmen kar tutmayan ve su buharı yükselen geniş bir tarla merak konusu oldu, tarlanın bilimsel açıdan araştırılması istendi.

"YER ALTINDA SICAK SU OLMA İHTİMALİ VAR"

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, tarlanın altında termal bir kaynak olabileceğini belirtip bilimsel açıdan incelenmesini istedi. Çetindağ, bölgenin bilimsel açıdan incelenmesi gerektiğini belirtip, "Hafik ilçesine yakın bir noktada tarlada alttan ısınma var gibi buhar çıkıyor. Bunu bizde gördük. Yer altında sıcak su kaynağı olma ihtimali var. Yetkililerin orada bir çalışma yürütüp kontrol etmeleri gerekiyor. Öyle bir durum varsa Sivas belki de ikinci bir termal suya kavuşabilir. Bizler tarafından da en kısa sürede o noktaya gidip bir değerlendirme yapılacak" dedi.

"İNŞALLAH YANILMAYIZ"

Yetkililerin bu konuda gerekeni yapacağını ifade eden Çetidağ, "Hem Sivas hem de Hafik ilçesine yakın bir sıcak su rezervi bulunabilir. Şuanda dışardan bakıldığında alttan sıcak bir su varmış gibi görünüyor. İnşallah yanılmayız, öyle bir durum söz konusu olursa çok seviniriz. Yetkililer bu konuda gerekeni yapacaklar" şeklinde konuştu.