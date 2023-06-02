Sivas kaç milletvekili çıkarıyor? Sivas milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Sivas AK Parti ve CHP milletvekil listesi
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Sivas milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sivas milletvekilleri kimler? Sivas seçim sonuçları nedir? Sivas kaç milletvekili çıkarıyor? Sivas milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Sivas kaç milletvekili çıkarıyor? Sivas milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Sivas milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
SİVAS KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Sivas'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Sivas ilinden 5 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
SİVAS MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti 2023 Sivas Milletvekilleri İsimleri:
Abdullah Güler
Hakan Aksu
Rukiye Toy
CHP 2023 Sivas Milletvekilleri İsimleri:
Ulaş Karasu
MHP 2023 Sivas Milletvekilleri İsimleri:
Ahmet Özyürek