Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tarlaya savrulan otomobilde 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tarlaya savrulan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tarlaya savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
S.D. (43) yönetimdeki 38 YD 657 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Çekem köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüsü ile araçta bulunan S.D. (35) ve S.D. (62) Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Otomobil