Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil devrildi, 6 kişi yaralandı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil devrildi ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
S.C. (52) idaresindeki AK 435 ZM plakalı otomobil, Şarkışla- Altınyayla kara yolu Konakyazı köyü yol ayrımında devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Z.S. (54), B.Y. (15), D.F.C. (22), S.Ö. (58) ve E.Y. (11) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Otomobil