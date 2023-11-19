Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan ve uzunluğu ile dikkat çeken Acıdere Kanyonu, turizme kazandırılmayı bekliyor. Vadinin ortasından akan su ve toprak yapısı ile doğaseverleri ağırlayan kanyon; aynı zamanda birçok yabani hayvana da ev sahipliği yapıyor.

Sivas'ın saklı kalmış güzelliği, turizme kazandırılmayı bekliyor

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan ve uzunluğu ile dikkat çeken Acıdere Kanyonu, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesi Acıdere mevkiinde bulunan ve doğal güzelliği ile büyüleyen Acıdere Kanyonu, turizme kazandırılacağı günü bekliyor. Vadinin ortasından akan su ve toprak yapısı ile doğaseverleri ağırlayan kanyon; aynı zamanda birçok yabani hayvana da ev sahipliği yapıyor. Çiçek florası anlamında oldukça zengin olan kanyon, ilkbahar aylarında yeşil bir görünüme kavuşuyor. Zara ilçesine kadar uzanan kanyonun, bölge halkı tarafından Sivas turizmine kazandırılması bekleniyor.

Adı suyundan geliyor

Acıdere kanyonuna vakit geçirmek üzere gelen Alpaslan Bal, "Ben, İmranlı sevdalısı birisiyim. Bulunduğumuz yer Acıdere kanyonu olarak bilinir. Buranın 4 mevsimde de farklı güzellikleri vardır. Buranın tek özelliği kimsenin bilmemesi. Buranın Türkiye turizmine kazandırılması ve İmranlı'da turizm sektörünün gelişmesi için çalışıyoruz. Burada daha görülmedik nice güzellikler var. burası tamamıyla doğaldır, suyu hiç kesilmez, değişik canlılar mevcuttur. O yüzden buranın turizme açılmasını istiyoruz. Buranın uzunluğu Zara'ya kadar uzanıyor. Nereden başladığını tam olarak bilmiyorum. Doğaseverlerin buraya gelerek keşfetmelerini ve ilçemizin tanıtılmasını istiyoruz. bu gibi doğal güzellikleri bütün insanlıkla paylaşmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.