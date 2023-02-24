Avrupa futbolunun üç numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde son 16 turunda oynanacak maçlar bugün yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak. Peki, Sivas'ın rakibi kim olacak? Sivas'ın rakibi belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi Sivas kimle eşleşti?

Avrupa futbolunun üç numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde son 16 turunda oynanacak maçlar bugün yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak. Bu haberin ardından Sivas'ın rakibi kim olacak? araştırılıyor. Peki, Sivas'ın rakibi kim olacak? Sivas'ın rakibi belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi Sivas kimle eşleşti? İşte detaylar haberimizde...

SİVAS'IN RAKİBİ KİM OLACAK?

Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. Avrupa futbolunun üç numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde son 16 turunda oynanacak maçlar bugün yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak. Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayıp, direkt son 16'ya kalan temsilcilerimiz Sivasspor ve Başakşehir'in de rakipleri bugün belli olacak. Temsilcilerimiz; AZ Alkmaar, Djurgarden, Nice, Slovan Bratislava, Villarreal ve West Ham United'la birlikte kura çekimine seribaşı olarak katılacak.

AVRUPA LİGİ SON 16 KURALARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları 24 Şubat 2023 günü saat 14.00'da çekilmeye başlanacak.

Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in rakiplerini belirleyecek Konferans Ligi ve Avrupa Ligi son 16 kura çekimi tv8,5 ekranlarında olacak.