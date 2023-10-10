Sivas'ın Gürün ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.K. yönetimindeki bir otomobil ile R.D. idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile M.K'nin aracındaki H.K. yaralandı. Yaralılar, Gürün Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki 42 FD 502 plakalı otomobil, Kirazlık Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, R.D. idaresindeki 42 ANZ 364 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile M.K'nin aracındaki H.K. yaralandı.
Yaralılardan M.K. ile H.K, Gürün Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: AA / Otomobil