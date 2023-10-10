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Sivas'ın Gürün ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.K. yönetimindeki bir otomobil ile R.D. idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile M.K'nin aracındaki H.K. yaralandı. Yaralılar, Gürün Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi.