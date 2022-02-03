Sivas İftar ve Sahur vakti 2022! 2-3 Nisan (Cumartesi-Pazar) Sivas iftar ve sahur ne zaman, saat kaçta? 2022 Sivas imsakiyesi!

Sivas iftar ve sahur vakitleri ne zaman? Sivas'ta iftar ne zaman açılacak? Sivas sahur ne zaman yapılıyor? Sivas'ta sabah ezanı ne zaman okunuyor? Sivas İftar ve Sahur vakti! 2-3 Nisan (Cumartesi-Pazar) Sivas sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2022 Sivas imsakiye! Sivas Diyanet imsakiye saatleri ve detayları haberimizde...

SİVAS 2-3 NİSAN İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Sivas'ta 2 Nisan Cumartesi günü iftar saati 19:03 olarak açıklandı. 3 Nisan Pazar Sahur vakti saati ise 04:41 olarak açıklandı.

1 Ramazan 1443 2 Nisan 2022 Cumartesi 04:43 06:08 12:41 16:14 19:03 20:23

2 Ramazan 1443 3 Nisan 2022 Pazar 04:41 06:07 12:40 16:15 19:04 20:24

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SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 29, 50).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 50) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 66). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 206).

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