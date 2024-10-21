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Sivas hava durumu 21 Ekim | Bugün Sivas'a kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Sivas'ta 15 günlük hava durumu!

Sivas hava durumu 21 Ekim | Bugün Sivas'a kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Sivas'ta 15 günlük hava durumu!
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21 Ekim'de Sivas'ta hava durumu merak konusu. Sivas'ta bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sivas'ta 15 günlük hava durumu ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Sivas hava durumu nedir?

Sivas hava durumu ve bugün Sivas'ta hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 21 Ekim Sivas hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

21 EKİM SİVAS HAVA DURUMU

Sivas şehrinde 21 Ekim 2024 Pazartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 12 dereceyi gösteriyor. 22 Ekim 2024 Salı günü ise havanın Yağmurlu, ve sıcaklığın 6 derece olacağı tahmin edilmekte. 23 Ekim 2024 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 8 dereceyi gösterecek. 24 Ekim 2024 Perşembe günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 10 dereceyi bulacak. 25 Ekim 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 14 dereceyi gösterecek.

Sivas hava durumu 21 Ekim | Bugün Sivas'a kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Sivas'ta 15 günlük hava durumu!

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