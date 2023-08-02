Sivas Gürün'deki Gökpınar Gölü Dalış Turizminin Yeni Cazibe Merkezi

SİVAS'ın Gürün ilçesinde turkuaz rengi ve berrak suyu ile dikkati çeken Gökpınar Gölü, irtifa dalışı ile dalış turizminin yeni cazibe merkezi oldu.

?Turkuaz rengi ve berrak suyu ile turistlerin uğrak yeri Gökpınar Gölü, dalış turizminde de cazibe noktası oldu. Gölün bulunduğu mesire alanına gelip, piknik yapan yerli-yabancı turistler, burada Yıldız Doğa Sporları Kulübü eğitmenlerince önce bilgilendiriliyor ardından derinliği 11 metreyi bulan göle irtifa dalışı yapıyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de gölü ziyaret ederek, dalış yaptı. Sivas'ın eşsiz güzellikteki turkuaz renkli gölünde keyifli bir dalış yaptıklarını ifade eden Vali Şimşek, "Tüm dalışseverleri, soğuk su ve yüksek irtifa dalışı için bu tecrübeyi tatmaya davet ediyorum" dedi.