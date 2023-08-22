Sivas deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Sivas deprem şiddeti araştırılmaktadır. Peki, Sivas deprem mi oldu? Az önce Sivas kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

AFAD ve Kandilli verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Sivas'ta deprem mi oldu sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Sivas kaç şiddetinde deprem oldu sorusu araştırılıyor. Peki, Sivas deprem mi oldu? Az önce Sivas'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

SİVAS DEPREM Mİ OLDU?

Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır." dedi.