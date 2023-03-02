AFAD ve Kandilli verilerine göre Sivas deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Sivas deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Sivas depremleri! 2 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Sivas deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Sivas deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Sivas deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Sivas depremleri! 2 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

SİVAS DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Sivas'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

SİVAS SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL