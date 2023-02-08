Kahramanmaraş'ta gündeme gelen deprem ile birlikte Sivas deprem bölgesi mi? Sorusu da merak edilmeye başlandı. Birçok kişi Sivas'ta deprem riskinin olup, olmadığını, fay hatlarının güncel durumunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Sivas deprem bölgesi mi? Sivas'ta deprem riski var mı, fay hattı geçiyor mu?

Sivas deprem bölgesi mi? Sorusu, sarsıntının Sivas'ın birçok farklı yerinde hissedilmesi ile birlikte, Sivas'ta yaşamakta olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, birçok ilde hissedildi ve korku, paniğe neden oldu. Peki, Sivas deprem bölgesi mi? Sivas'ta deprem riski var mı, fay hattı geçiyor mu?

SİVAS DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar Prof. Dr. Orhan Tatar tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Güneyde bulunan hat Gemerek Yeni Çubuk'tan başlıyor, Şarkışla'nın güneyinden Divriği'nin kuzeyine kadar devam eden fay hatları mevcut." Buna göre Sivas'ın belirli bölgelerinde fay hatlarına rastlamak mümkün. Ayrıca Sivas 3. seviye deprem bölgeleri arasında yer alması ile birlikte depremler riski bulunmaktadır.

Ayrıca Tatar, Sivas'ın hemen kuzeyinden geçen Kuzey Anadolu fay hattı var. Bu fay hattı kent merkezine 80 kilometre uzaklığında. Onun hemen güneyinden ayrılan ve Almus Fayı olarak adlandırdığımız fay hattı 70 kilometre uzaklıkta. Güneyde bulunan fay hattı ise 40 kilometre uzaklıkta. Buralarda gelecekte yaşanabilecek 6 ya da 6'nın üzerindeki depremlerde ortaya çıkacak dalgalar ve sarsıntıların etkisiyle bu tür yerleşim yerlerinde bir tek Sivas için söylemiyorum, bu tür zeminler varsa ne yazık ki aynı Elazığ ve Malatya örneğinde olduğu gibi buralarda da binaların hasar görme olasılığı var" açıklamalarında da bulundu.