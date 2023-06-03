Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Sivas'ın deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Sivas deprem bölgesi mi? Sivas fay hattı var mı? Sivas fay hattı nereden geçiyor? soruları aratıldı. Peki, Sivas deprem bölgesi mi? Sivas fay hattı var mı? Sivas fay hattı nereden geçiyor? İşte detaylar...

Sivas deprem bölgesi mi? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yer alan fay hatlarını ayrıntılı şekilde açıkladı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Sivas deprem bölgesi mi? Sivas fay hattı var mı? Sivas fay hattı nereden geçiyor? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

SİVAS DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar Prof. Dr. Orhan Tatar tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Güneyde bulunan hat Gemerek Yeni Çubuk'tan başlıyor, Şarkışla'nın güneyinden Divriği'nin kuzeyine kadar devam eden fay hatları mevcut." Buna göre Sivas'ın belirli bölgelerinde fay hatlarına rastlamak mümkün. Ayrıca Sivas 3. seviye deprem bölgeleri arasında yer alması ile birlikte depremler riski bulunmaktadır.

Ayrıca Tatar, Sivas'ın hemen kuzeyinden geçen Kuzey Anadolu fay hattı var. Bu fay hattı kent merkezine 80 kilometre uzaklığında. Onun hemen güneyinden ayrılan ve Almus Fayı olarak adlandırdığımız fay hattı 70 kilometre uzaklıkta. Güneyde bulunan fay hattı ise 40 kilometre uzaklıkta. Buralarda gelecekte yaşanabilecek 6 ya da 6'nın üzerindeki depremlerde ortaya çıkacak dalgalar ve sarsıntıların etkisiyle bu tür yerleşim yerlerinde bir tek Sivas için söylemiyorum, bu tür zeminler varsa ne yazık ki aynı Elazığ ve Malatya örneğinde olduğu gibi buralarda da binaların hasar görme olasılığı var" açıklamalarında da bulundu.

SİVAS'TA DEPREM RİSKİ VAR MI?

AFAD tarafından hazırlanan rapora göre 3. derece riskli iller arasında yer almaktadır. Diğer üçüncü derece riskli iller şu şekildedir;

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.