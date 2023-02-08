Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem ile birlikte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tatil mi? Merak ediliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok vatandaş, üniversitenin hangi tarihte eğitime devam edeceğini araştırmakta. Peki, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tatil mi? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tatil mi? Sorusu, özellikle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorulardan bir tanesi haline geldi. Yaşanan depremin birçok farklı ilde hissedilmesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tatil mi? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 12 ilde üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. Buna göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi de tatil edilen üniversiteler arasında yer alıyor.