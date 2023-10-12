Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesi yapılan 17 maç sonucunda takımlar 3. tura yükseldi. Bugün oynanacak maçlar arasında Sivas Bld. - Elazığ Bld. maçı yer almakta. Peki, Sivas Bld. - Elazığ Bld. hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası maçı Sivas Bld. - Elazığ Bld. ne zaman?

Sivas Bld. - Elazığ Bld. hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası maçı Sivas Bld. - Elazığ Bld. ne zaman?

Sivas Bld. - Elazığ Bld. hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu, ziraat Türkiye Kupası maçını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmakta. Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eleme maçında Afyonspor, Adana 1954 FK'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Peki, Sivas Bld. - Elazığ Bld. hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası maçı Sivas Bld. - Elazığ Bld. ne zaman?

SİVAS BLD. - ELAZIĞ BLD. HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sivas Bld. ile Elazığ Bld. arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 12 Ekim Perşembe günü saat 13:00'da başlayacak. Karşılaşma Sivas'da, Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Aspor kanaları Türksat uydusu üzerinden ücretsiz ve şifresiz olarak izlenebilmektedir.

12 EKİM ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

Sivas Bld. - Elazığ Bld.

Sivas Bld. - Elazığ Bld.

Sivas Bld. - Elazığ Bld.

Karşıyaka - Bigaspor